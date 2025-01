Fichas do transporte público deixam de ser aceitas em Passo Fundo; saiba como fazer conversão em saldo

As fichas físicas do transporte público de Passo Fundo deixaram de ser aceitas na quarta-feira (1°). Os vales-transporte vermelhos adquiridos pelos usuários não valem mais como pagamento nos coletivos urbanos.

A partir de agora, os passageiros só poderão utilizar o cartão eletrônico ou dinheiro para se deslocar de ônibus, com exceção dos usuários com gratuidades garantidas em lei, como idosos e pessoas com deficiência (PcD). Até o momento, 37 mil cartões já foram emitidos, entre passageiros comuns, estudantes e beneficiários da gratuidade.