Há mais de um mês no patamar de US$ 80, a baixa na cotação do petróleo faz o mercado projetar uma iminente redução no preço dos combustíveis. Na semana passada, o valor do barril do tipo brent em contratos relativos a janeiro de 2024 - que são os determinantes nas negociações atuais -, havia caído para menos de US$ 80 (US$ 79,40).