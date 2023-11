Nesta quinta-feira (30), enquanto uma comitiva do governo brasileiro discute o futuro do planeta em Dubai, no Congresso estará em jogo a sobrevivência da meta de déficit zero. Na véspera, foi instalada a comissão para encaminhar a votação da medida provisória (MP) da Subvenção, a 1185, que pretende eliminar excessos no aproveitamento de programas de incentivo estaduais.