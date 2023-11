Crítico da reforma tributária desde o início das discussões sobre o tema, o economista e professor titular da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Marcos Cintra considera que a extensão da desoneração da folha de pagamento para todas as empresas do país seria o principal “antídoto” para amenizar os efeitos negativos esperados para o setor de serviços, caso o texto seja aprovado sem modificações no Congresso. Na quinta-feira passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou projeto que prorrogaria o benefício para 17 setores intensivos em contratação e que já contavam com a possibilidade de recolher entre 1% e 4,5% da receita bruta ao invés de 20% sobre as contribuições salariais há 10 anos.