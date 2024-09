Muitas pessoas estavam com saudade da Arena, mas pode-se dizer que um argentino não aguentava mais contar os dias para jogar novamente na casa do Grêmio. Fraco Cristaldo, o artilheiro do time em 2024, vivia uma longa seca de gols. Foi voltar ao estádio para o meia terminar com esta sequência. Acabou não sendo suficiente porque a partida terminou com derrota para o Atlético-MG, pelo Brasileirão.