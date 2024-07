O Grêmio perdeu uma grande chance de deixar o Z-4. Após abrir 2 a 0 sobre o Palmeiras, com gols de Pavon e Cristaldo, o Grêmio não suportou a pressão do time paulista. Flaco López e Estevão empataram o jogo no Estádio Centenário na noite desta quinta-feira (4). Desde a nona rodada na zona de rebaixamento, o Tricolor desperdiçou os resultados paralelos favoráveis e seguirá com a pressão de seguir na parte de baixo da tabela.