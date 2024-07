O Grêmio empatou em 2 a 2 com o Palmeiras na noite desta quinta-feira (4) no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão, o Tricolor saiu na frente com Pavon e Cristaldo, mas o adversário buscou o resultado com Flaco López e Estevão.