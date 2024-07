Grêmio e Palmeiras ficaram no empate em 2 a 2 nesta quinta-feira (4), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Tricolor saiu na frente, abrindo dois gols de vantagem, com Pavon e Cristaldo, mas viu o clube paulista igualar o placar em questão de minutos, com Flaco López e Estevão. Com o resultado, o Grêmio segue mais uma rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão.