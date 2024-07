Em três minutos, o Grêmio viu um 2 a 0 se transformar em 2 a 2 e desperdiçou a oportunidade de sair da zona de rebaixamento do Brasileirão já neste rodada do torneio de pontos corridos. Com o resultado, ficou com 11 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4.