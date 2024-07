O Grêmio segue sem saber quando poderá voltar à Arena. Segundo o colunista de ZH Pedro Ernesto Denardin, o clube foi informado pela Arena Porto-Alegrense, gestora do estádio, de que não é possível estimar uma data de retomada dos jogos no local. A previsão era de mandar o jogo contra o Fluminense, pela Libertadores, no dia 13 de agosto, em Porto Alegre. Mas não será possível.