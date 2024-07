Renato Portaluppi chegou para a entrevista coletiva desta quinta-feira (4) em uma situação que ele afirma ser inédita na carreira: foi chamado de burro pela torcida gremista. Após o empate em 2 a 2 com o Palmeiras no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o treinador avaliou que a equipe jogou bem e minimizou as críticas das arquibancadas.