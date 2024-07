Resultado que parecia bom antes do jogo começar acabou sendo frustrante para o Grêmio

Se me falassem que o jogo seria 2 a 2 antes de começar, eu assinaria na hora, principalmente pelo momento dos dois times. O Grêmio tentando se reestruturar depois de mais de 40 dias fora do Rio Grande do Sul, na zona de rebaixamento e com desfalques importantes e o Palmeiras, atualmente, uma das maiores potências do futebol brasileiro. O empate, mesmo que no Centenário, sem dúvida, seria um bom resultado.