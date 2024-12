Uma grande mancada do Grêmio com o seu torcedor

Começou a venda de ingressos para o último jogo do Grêmio em casa em 2024. Um ano extremamente difícil na vida do clube, muito por conta dos prejuízos da enchente. Mas uma das coisas mais legais foi a fidelidade do torcedor, que esteve presente em todos os cantos em que o Grêmio jogou. Lotamos o Couto Pereira diversas vezes. Também fizemos a diferença em Chapecó, Caxias, Arena, etc...