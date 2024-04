A Champions League abre suas quartas de final sob a sombra do terrorismo. Há uma expectativa altíssima pelos quatro jogos desta fase da competição, principalmente, por Real Madrid x City. Mas há um medo misturado à excitação de todos nessa espera pelos jogos. Desde a noite de segunda-feira (8), os alarmes antiterrorismo dispararam. Imagens de um cartaz do Estado Islâmico prometendo ataques aos quatro estádios que abrigarão as partidas fez com que reuniões de emergência fossem convocadas.