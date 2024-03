O futebol está pronto para receber as mulheres? Se não está, ele que se vire, e rapidamente. Porque elas chegaram. Faz tempo. Nesta sexta-feira (8) do Dia Internacional da Mulher, queria aqui convocar essa bolha com quatro linhas a colocar a cabeça para fora dela e refletir sobre a participação feminina e a influência positiva que isso traz.