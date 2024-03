O departamento médico do Grêmio avalia a possibilidade de submeter Felipe Carballo a uma nova cirurgia no púbis. Operado durante as férias, em dezembro, o volante uruguaio voltou a reclamar de dores, o que impossibilitou a evolução do tratamento e a reintegração aos treinos com bola no CT Luiz Carvalho. Internamente, não há consenso de que um segundo procedimento vá solucionar o caso.