O Grêmio está definindo os últimos detalhes para realizar a cirurgia no púbis do volante Carballo. Após uma temporada acidentada devido ao problema, o volante deve passar pelo procedimento para resolver as dores que o fizeram perder jogos do Tricolor e da seleção uruguaia em 2023. Ao longo do ano, o jogador foi administrando o incômodo com tratamentos paliativos.