O Athletico-PR recusou uma primeira oferta do Grêmio pelo zagueiro Pedro Henrique. Conforme apurou GZH, o valor apresentado pelo Tricolor foi considerado baixo pelo clube paranaense, mas as conversas ainda não foram encerradas. O objetivo da diretoria gremista é concluir a negociação antes do fechamento da janela de transferência nesta quinta-feira (7).