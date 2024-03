Sem verba no orçamento, o Grêmio enfrenta dificuldades para contratar um zagueiro ainda na janela de verão, que fecha nesta quinta (7). Contudo, a direção tem um trunfo para aumentar os investimentos em reforços a partir da janela de inverno, que abre no dia 10 de julho. A principal aposta é o acordo que está por ser assinado com a Globo para venda dos direitos de transmissão do Brasileirão por mais cinco anos.