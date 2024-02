Embora se trate muito das chegadas, há um lote de partidas no Beira-Rio que começará a se cristalizar nesta semana. Pedro Henrique tem proposta do Vasco, para ser o extrema pedido por Ramón Díaz, por empréstimo de uma temporada, de acordo com o portal ge.globo. Há uma carência no grupo depois da venda de Gabriel Pec para a MLS.