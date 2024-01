Nesta quarta-feira (3), Grêmio e Inter começam suas campanhas na Copa São Paulo, a mais badalada e tradicional competição de categorias de base do futebol brasileiro. Em um cenário no qual as SAFs e os primos ricos, como Flamengo e Palmeiras, dominam o mercado, a saída da Dupla para se manter robusto a longo prazo para pela formação de talentos. Por isso, a Copinha pode ser o cartão de apresentação de algumas das joias que estão em fase final de lapidação nos CTs de Eldorado do Sul e Alvorada.