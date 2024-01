Pentacampeão da Copa São Paulo, o Inter começa a busca pelo hexacampeonato na principal competição de base do país nesta quarta-feira (3), às 17h15min, contra o Santa Cruz, de Sergipe. Vencedor em 1974, 1978, 1980, 1998 e 2020, o Colorado jogará a primeira fase no Estádio Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú, na região central do estado paulista.