Como um padre gaúcho fez a primeira transmissão de rádio no mundo

Mesmo depois de 25 anos trabalhando no microfone, ainda fico encantado com a magia do rádio. A voz e a música do estúdio viajam em velocidade impressionante para chegar aos mais distantes rincões. Na enchente de maio de 2024, o velho e bom rádio foi a única comunicação em muitas comunidades isoladas. O cientista que inventou esta incrível tecnologia foi o padre gaúcho Roberto Landell de Moura.