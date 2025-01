A temporada regular da NFL está na reta final. Na penúltima rodada antes dos playoffs, tivemos mais algumas definições determinantes para o caminho até o Super Bowl, no dia 9 de fevereiro.

Em uma das grandes histórias da temporada, Sam Darnold teve mais uma ótima atuação. Ele comandou a nona vitória seguida do Minesotta Vikings, agora sobre o rival de divisão, Green Bay Packers, no último domingo (29).

Mas foi com susto. Depois de abrir vantagem confortável, o time viu o adversário anotar 15 pontos no último quarto e encostar no placar. Ainda assim, a volta por cima dos Packers foi insuficiente para impedir a vitória dos donos da casa, por 27 a 25.