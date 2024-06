As marcas da enchente de maio de 2024 ficaram em uma foto da inundação de 1941. O painel está na entrada do estacionamento do DC Shopping, no bairro Navegantes, em Porto Alegre. A imagem é uma recordação da grande cheia da década de 1940, com homens em um barco na porta da fábrica A. J. Renner, que fica em frente ao shopping.