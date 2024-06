Os jornais apresentaram a enchente de 1873 no Rio Grande do Sul como "pavorosa", "extraordinária" e "uma das mais desastrosas". A chuva do início de outubro provocou mortes e destruição nas margens dos rios Taquari, Jacuí, Sinos, Caí e Gravataí. O Guaíba invadiu as ilhas e a cidade de Porto Alegre.