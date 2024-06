A enchente de 1941 começou a afetar os bairros de Porto Alegre no final de abril. Depois de muita chuva no interior do Estado e na Região Metropolitana, os rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí despejaram suas águas no Guaíba. A cota de inundação, de três metros, foi superada em 2 de maio no Cais Mauá. O pico da enchente na cidade ocorreu em 8 de maio, uma quinta-feira.