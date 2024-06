O Muro da Mauá faz parte do sistema de proteção de inundações em Porto Alegre. Sempre foi o ponto mais visível e polêmico dos 68 quilômetros da estrutura, composta por diques. Com 2.647 metros de extensão, fica no Centro Histórico, separando a Avenida Mauá dos armazéns dos cais do porto. Desde a construção, o muro foi alvo de críticas, tentativas de demolição e substituição por outro sistema de proteção.