O Viaduto Obirici é um dos mais movimentados de Porto Alegre. Concluído em 1975 na Avenida Assis Brasil, sobre a Avenida Plínio Brasil Milano, ocupou parte do antigo Largo Obirici, uma área verde do projeto da Vila do IAPI. O ponto tradicional do bairro Passo d´Areia guarda uma lenda indígena, anterior à colonização portuguesa.