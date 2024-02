Por muito tempo, os veranistas das praias gaúchas ficavam sem comunicação com a família que permanecia em Porto Alegre ou nas cidades do interior do Estado. As curiosidades dos dias à beira do mar só poderiam ser contadas no retorno para casa. Os políticos que ficavam em Capão da Canoa, por exemplo, iam ao Hotel Atlântida para telefonar na década de 1950. As emissoras de rádio transmitiam os recados de ouvintes que estavam na praia.