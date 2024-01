O balneário de Atlântida foi construído no início da década de 1950. Em pouco tempo, virou um dos pontos mais badalados do Litoral Norte. Planejado pelo renomado engenheiro e urbanista Luiz Arthur Ubatuba de Faria, saiu do papel em projeto da Atlântida S.A. Balneários. A empresa foi fundada em 1951 por Antônio Casaccia, que logo atraiu vários acionistas.