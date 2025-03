Carro que fez sucesso no filme "Ainda Estou Aqui" foi restaurado no RS

Quando assisti ao filme Ainda Estou Aqui, fiquei encantado com o reluzente Opel Kadett vermelho. Por oito anos, o carro usado pelos atores que interpretaram a família Paiva esteve no Rio Grande do Sul. O veículo ano 1968 foi restaurado em Novo Hamburgo e até ganhou prêmio, em 2016, na Expoclassic, mostra de veículos antigos realizada no Vale do Sinos. A cor original era amarela, com teto preto em vinil.

O carro chegou ao Brasil importado da Alemanha ainda zero-quilômetro. Na década de 1990, o colecionador Ricardo Antônio Amoedo, conhecido no meio do antigomobilismo como Ricardo Jacó, viu o veículo parado em uma rua no bairro de Pirituba, em São Paulo. Comprou de um barbeiro por cerca de R$ 1,5 mil. No Uruguai e nos Estados Unidos, buscou algumas peças que faltavam.

Por pouco tempo, usou o carro, que depois ficaria parado por cerca de 20 anos em uma garagem da capital paulista. Em 2015, Jacó o vendeu para um colecionador de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Poucos meses depois, o Opel trocou novamente de mãos. O vice-presidente Financeiro do Veteran Car Club Novo Hamburgo, o médico Alexandre Gireli Colcete, comprou a raridade. Voltou a Novo Hamburgo dirigindo o carro.

— Com peças vindas da Alemanha, fiz um novo motor. Mantive o interior, que estava em ótimo estado, e repintei na cor original — recorda o colecionador.

O trabalho completo durou em torno de seis meses. O carro tem motor 1.1 de quatro cilindros, a gasolina. O câmbio manual é de quatro marchas.

Em 2023, o empresário paulistano Fábio Costa Martins recebeu a missão de encontrar um Opel para a produção do filme. Ele é dono da empresa Veículos de Cena, especializada no aluguel de modelos para emissoras de TV e produtoras de cinema. Fábio e o filho Gabriel compraram o veículo do colecionador gaúcho por intermédio de Ricardo Jacó. Mas ainda faltava um detalhe: o carro precisava ser vermelho. Em cinco dias, desmontaram, pintaram e remontaram o veículo.

— Sabia apenas que seria um filme sobre político do tempo da ditadura. Inicialmente, queriam alugar, mas rejeitei quando soube que precisariam pintar de vermelho. Vendi por R$ 62 mil. O valor de mercado, sem considerar a fama do filme, é de R$ 60 mil a R$ 80 mil — conta Colcete.

Leia Mais Rei dos DKWs: a história de Karl Iwers

Por sete meses, o carro ficou disponível para as gravações do filme. O modelo aparece em diversas cenas, inclusive no momento em que o ex-deputado federal Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, é retirado de casa.