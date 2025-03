União Velocipédica: a história de pioneiro clube de ciclismo de Porto Alegre

Equipe da União Velocipédica uniformizada em 1898. Virgilio Calegari / Acervo Ronaldo Bastos

O ciclismo foi o esporte da mocidade de Porto Alegre no final do século 19. Os jovens formaram sociedades para passeios nos finais de semana e competições. Em 10 de março de 1895, um grupo fundou a União Velocipédica de Amadores.

A fundação ocorreu no Restaurante da Estação, no final da linha do bonde do Menino Deus, atualmente esquina da Rua José de Alencar com a Avenida Getúlio Vargas. Os ciclistas escolheram as cores azul e branca para o uniforme. Os passeios eram realizados aos domingos. Naquele mês, os sócios foram até o Belém Velho. Em abril, com saída às 5h30, partiram rumo à Tristeza.

No final de 1895, o clube fez acordo para realizar corridas, treinos e reuniões no Prado Rio-Grandense, no Menino Deus. O primeiro velódromo da União foi inaugurado em 1898, ao lado do Prado Independência, no Moinhos de Vento, onde depois ficou o Fortim da Baixada, o estádio do Grêmio.

Um ano após a fundação, a pioneira sociedade ganhou o rival Radfahrer Verein Blitz, formado por ciclistas de origem alemã. A primeira disputa ocorreu em 10 de janeiro de 1897, na Rua Voluntários da Pátria. Cada clube indicou três atletas. O grande vencedor foi João Ribeiro Alves, da União, que chegou com pedal quebrado depois de dois tombos.

Um moderno velódromo foi inaugurado pela União no Campo da Redenção em 19 de novembro de 1899. A sociedade somava 1.100 sócios. A cidade estava com aproximadamente 70 mil moradores.

O complexo com pista, arquibancadas e restaurante ficava na área ocupada hoje pela rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na Rua Sarmento Leite. Naquele domingo, ciclistas pedalaram do Menino Deus até a entrada triunfal no velódromo.

