Antes da construção da freeway em 1973, as viagens de ônibus para as praias do Litoral Norte eram mais demoradas e desconfortáveis. O primeiro veículo da Unesul saía da rodoviária de Porto Alegre de madrugada, às 4h45, rumo à Torres. Os coletivos seguiam pela Avenida Assis Brasil rumo à Estrada Velha (ERS-030).