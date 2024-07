Completam-se 80 dias hoje desde aquele 3 de maio em que o centro de Porto Alegre foi tomado pela água. Naquele instante, já haviam sofrido impactos profundos, com mortes e destruição de estruturas diversas, municípios da Serra, da Região Central e do Vale do Taquari. São quase três meses da maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul.