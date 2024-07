Há algum tempo tenho me dedicado à leitura de questões relacionadas a gênero. Para além de gosto pessoal, me interessa saber as razões pelas quais avançamos no passar dos anos ainda presos em uma estrutura que perpetua a ideia de que às mulheres cabe o papel de cuidadora e aos homens, o de provedor do lar. Se você acha essa perspectiva exagerada, lembre-se que a licença-maternidade é de quatro meses no Brasil; a paternidade, de cinco dias.