Antenas da Starlink utilizadas durante a enchente de maio serão leiloadas nesta terça-feira

Seis antenas Starlink, que tiveram papel fundamental no salvamento e envio de ajuda humanitária a milhares de vítimas da enchente de maio no Rio Grande do Sul, serão leiloadas nesta terça-feira (17), às 19h30min, pelo Instituto Cultural Floresta (ICF). Os equipamentos foram adquiridos pela instituição e cedidos às autoridades durante a crise das enchentes em maio.

O lance mínimo do leilão para as primeiras 6 antenas será de R$ 1,5 mil cada. Os recursos arrecadados serão reinvestidos em novas iniciativas da entidade.

As seis antenas foram utilizadas em pontos estratégicos durante a enchente. Uma delas, por exemplo, foi instalada no Palácio Piratini para viabilizar o contato do gabinete do governador Eduardo Leite com as autoridades envolvidas nas operações. Outro equipamento foi cedido ao 22º Batalhão de Polícia Militar, em Lajeado, e permitiu a comunicação dos oficiais da região — o Vale do Taquari havia sido devastado e estava isolado do resto do Estado.

— Essas antenas ajudam a contar uma parte do drama que vivemos em maio e demonstram como a sociedade gaúcha se uniu naquele momento de dificuldade para apoiar o poder público e socorrer de forma mais ágil quem precisava de resgate imediato. Direta e indiretamente, o ICF ajudou a salvar a vida de milhares de gaúchos. Agora, queremos continuar ajudando a comunidade de outras formas, como o nosso projeto De Volta Pra Escola ou novos equipamentos para a segurança pública — afirma o presidente do Conselho Consultivo do ICF, Claudio Goldsztein.

Cada lote do leilão é composto por um kit da Starlink usado em maio, mais uma mochila de transporte com material acolchoado e impermeável, além de um certificado de autenticidade da antena com fotos do equipamento em uso durante a crise.

Mais de 300 antenas Starlink foram adquiridas e cedidas pelo instituto durante a enchente. Muitas já foram doadas para órgãos de segurança pública. E em breve, outras antenas serão oferecidas pelo ICF para compra.