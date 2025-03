Como foi a vitória histórica do cinema brasileiro em Los Angeles

Uma catarse. Assim foi a chegada da primeira estatueta do Oscar para o Brasil em todos os tempos. Quando Penélope Cruz anunciou a vitória de Ainda Estou Aqui na categoria de melhor filme internacional, o restaurante Sogno Toscano, em Santa Monica, nos Estados Unidos, virou um estádio brasileiro em momento de gol da Seleção.

— Valeu a pena. Obrigada por a gente estar vivendo isso. É hora de a gente estar vivendo isso. Nós vamos sorrir — disse Bia Oliveira, que vestia uma camiseta com a frase atribuída a Eunice Paiva no filme.

Alguns dos depoimentos dos brasileiros no local:

— Eu acho que a gente já ganhou só de ter sido nomeado a todos esses prêmios. Eu estou um pouco chateada na hora em que a gente perdeu as duas últimas categorias, mas só de estar aqui, todo mundo junto, unido pelo mesmo propósito já é muito bom — afirmou Fernanda, uma das brasileiras no local.

— Todo mundo agora está prestando mais atenção no Brasil, não só no esporte, mas no cinema também — afirmou Carol.