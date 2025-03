Com camisa 10 de Fernanda Torres, brasileiros fazem clima de Copa do Mundo em Los Angeles

O consulado brasileiro em Los Angeles, Estados Unidos, não obedeceu ao pedido de Fernanda Torres, que disse não querer “um clima de Copa do Mundo” para a premiação do Oscar.

Na Sogno Toscano, em Santa Monica, brasileiros estavam vestidos de verde e amarelo, com camisas da Seleção, vibrando pela atriz principal de “Ainda Estou Aqui” e torcendo para que a obra do cinema nacional leve as estatuetas as quais concorre. Tinha até uma pessoa usando camiseta 10 da Seleção com o nome de Fernanda Torres nas costas.