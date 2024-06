O policial federal aposentado Mario Cassiano Dutra, dono da mala que continha US$ 10 mil e foi enviada com doações para o RS, decidiu destinar parte do valor encontrado para as vítimas da enchente. A informação foi confirmada à coluna pelo deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB-RS) nesta quarta-feira (12). A funcionária que encontrou o dinheiro, esquecido pelo policial na mala, trabalha na equipe do parlamentar em Pelotas.