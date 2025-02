A delação do tenente-coronel Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e hoje colaborador da Justiça no inquérito que apura tentativa de um golpe de Estado (entre outros crimes), traz a informação de que havia três grupos de pessoas próximas ao presidente e que cada um deles tinha uma visão diferente sobre o que deveria ser feito depois da derrota de Bolsonaro para Lula, em outubro de 2022.

O segundo grupo era formado, segundo Cid, por "moderados". Esse grupo concordava com a ideia de que Bolsonaro e aliados sofriam abusos jurídicos — entre elas, prisões — e discordava da condução das relações institucionais que ocorriam no país. Contudo, não defendiam golpe de Estado, eram "totalmente contra isso". Fazia parte desse grupo, por exemplo, o general Freire Gomes, então comandante do Exército. Um dos integrantes, aliás, foi quem sugeriu a Bolsonaro deixar o Brasil e bancou a viagem do capitão aos Estados Unidos.