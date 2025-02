É um privilégio ver Fernanda Torres representando tão bem o Brasil

ROBYN BECK / AFP

É do Brasil!

Ninguém menos do que a vencedora do Oscar de melhor atriz (2022) sentou-se, há poucos dias, à frente do computador, abriu a câmera da plataforma Zoom e rasgou elogios à performance de Fernanda Torres, em Ainda Estou Aqui. Jessica Chanstain, que chegou a ser apontada como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela Time, exercia o papel de entrevistadora para a revista norte-americana Interview.

E não foi qualquer conversa. No diálogo, definiu a atuação de Torres como "incrível" e destacou "todas as camadas" que a brasileira conseguiu alcançar junto à personagem. Como se fosse pouco, Chanstain ainda abriu o coração e pediu para ser amiga da brasileira:

— Eu quero te enviar meu número de telefone, porque adoraria sentar com você quando não estivermos sendo gravadas. Quero ser sua amiga. Sua performance é inacreditável!

Conto sobre o encantamento de Chanstain, mas vale citar a reação da estrela Ariana Grande (376 milhões de seguidores no Instagram) ao cruzar com a brasileira, no Festival de Santa Barbara. Ela levou as mãos ao rosto, com ares de incredulidade: "Eu nem acredito que você acabou de falar comigo!" Fernanda abriu os braços, sorriu e balançou os cabelos, tal como Glinda, personagem de Ariana em Wicked.

— Ela fez ‘toss toss’ pra mim e eu quase morri, quase colapsei! Ela é linda, gentil e brilhante! Ela é incrível!

À reverência de Chanstain e Ariana, somam-se ainda elogios de Demi Moore, do New York Times e a capa da revista CULTURED. O fato é que Hollywood está descobrindo agora algo que nós, brasileiros, tivemos o privilégio de testemunhar antes. A atriz Fernanda Torres, de um talento ímpar e uma entrega absoluta ao seu ofício, é dona também de um carisma extraordinário. Autêntica. Divertida. Versátil. Talentosa.

Do meme “eu me sinto um pikachú!” ao sucesso de Os Normais, da série Tapas e Beijos ao Que História é Essa Porchat (e o caso hilário do aniversário do Altas Horas), Fernanda cativa por onde passa. É atriz, escritora, mãe. Faz teatro, TV e cinema. E, como se não bastasse, é filha da lenda Fernanda Montenegro. Aliás, as duas são as únicas brasileiras indicadas ao Oscar de Melhor Atriz na história.