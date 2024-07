Não é de hoje que pesquisadores têm alertado para os riscos que corremos pelo uso excessivo de telas. Não se trata de desprezar o avanço da tecnologia, pela qual somos absolutamente beneficiados enquanto sociedade, mas de observar atentamente as consequências, para nosso corpo e mente, de uma exagerada quantidade de horas com a cara grudada no celular. Em suma, o raciocínio pressupõe que a diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dose.