É o meu Rio Grande do Sul

Foi do atento economista Aod Cunha, entrevistado no programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, que ouvi um preocupante dado sobre o pós-desastre em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Lá, a despeito da reconstrução executada com aporte de mais US$ 120 bilhões (R$ 657,6 bilhões na cotação atual), 20% da população foi embora depois da tragédia que vitimou 1,5 mil pessoas em 2005. Dois em cada 10 moradores decidiram abandonar a região diante do episódio tenebroso que teve origem no furacão Katrina, mas foi letal principalmente pelas falhas no sistema de proteção da cidade.