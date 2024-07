Estamos fazendo o suficiente para ajudar?

Encontrei com Dona Neusa numa sexta-feira, quando estive na Vila Farrapos, em Porto Alegre. A ideia inicial era fazer uma reportagem sobre uma ação organizada por voluntários, dois amigos criados ali pertinho, no bairro Humaitá, que decidiram reunir donativos em um ginásio e entregar para as famílias que haviam perdido tudo. Era um cenário desolador. Montanhas de entulhos, com objetos de todo tipo: sofás, colchões, armários e brinquedos infantis. Tudo inviabilizado pela água, que não pediu licença e destroçou móveis conquistados com o suor de uma vida inteira.