Apontado por líderes tucanos como o nome certo para disputar a prefeitura de Porto Alegre em outubro, o ex-prefeito Nelson Marchezan (PSDB) ganhou um apoio de peso. Agora, é o governador do Estado, Eduardo Leite, quem defende abertamente que ele seja o candidato do partido na corrida ao Paço Municipal. A coluna conversou com o governador sobre o assunto, e ele afirmou que pretende conversar com Marchezan assim que retornar de Brasília.