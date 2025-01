Nascer do sol

O último mês do ano foi particularmente difícil por aqui. Foram duas idas ao hospital em menos de duas semanas, e em cada uma delas precisei me afastar do trabalho. Lembro de um colega que me viu, quando retornei, e perguntou se a vida estava fácil e como ele poderia fazer para conseguir esses dias em casa. Ele não sabia, não o culpo. Preferi não contar.