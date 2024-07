Governo federal não avançou em desconto da linha branca para atingidos por enchente

O Rio Grande do Sul ainda tinha áreas alagadas, no final de maio, quando o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou o encaminhamento de um acordo com fabricantes de eletrodomésticos que garantiria um desconto estimado em 15% de produtos da linha branca para atingidos pela enchente. Mais de um mês após a promessa, o programa ainda não andou. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do qual Alckmin também é titular, se limitou a confirmar que o tema "segue em análise e em construção", sem esclarecer o motivo da demora.