É mais do que um cavalo. Caramelo, como foi batizado nas redes sociais, ou Valente, nome que recebeu de seus salvadores, é hoje o símbolo de um Rio Grande sobrevivente. Um Estado que, apesar de tudo, enfrenta com bravura e resiliência a maior catástrofe climática de sua história, com mais de uma centena de mortos, 136 desaparecidos, 428 municípios atingidos e milhares de desabrigados.