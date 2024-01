Veio com tudo. E foi assustador. A fúria do clima recaiu sobre o Rio Grande do Sul na noite deste 16 de janeiro de 2024, derrubando árvores, destelhando casas, paralisando cidades, levando ao menos uma vida. Em Porto Alegre, revivemos o pavor da tempestade de 2016. Foi uma madrugada insone e tensa.